Ataque a comboio militar paquistanês deixa 14 soldados mortos

De acordo com o Exército paquistanês, 14 soldados morreram nesta sexta-feira (3) em um ataque contra um comboio militar na província do Baluchistão, no sul do Paquistão.

Dois veículos foram alvo de uma "emboscada" feita por "terroristas", afirmou o Exército em um comunicado, no qual anunciou a morte de 14 soldados.

O ataque ocorreu perto do porto de Pasni, ao longo da estrada costeira que se estende da fronteira com o Irã até a cidade de Karachi.