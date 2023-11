Argentinos preparam bastão para o próximo presidente

No atelier do ourives Juan Carlos Pallarols, a minutos a pé da Casa Rosada em Buenos Aires, está sendo preparado o bastão que será destinado ao vencedor da eleição presidencial na Argentina em 19 de novembro.

a Argentina elegerá seu presidente no segundo turno entre o ministro da Economia, o peronista de centro Sergio Massa, e o libertário de extrema direita Javier Milei.

A haste é a última a ser ajustada porque seu tamanho depende da altura de seu dono. Será cortada após a votação. "Massa é maior", explicou o ourives.

Declarado símbolo nacional, o bastão será entregue à Casa Rosada no início de dezembro. Um livro com frases escritas por aqueles que ajudaram a esculpir seu cabo de prata ficará no museu presidencial.

Totalmente confeccionado com materiais argentinos, a haste é de madeira urunday, espécie da província de Corrientes (Nordeste), caracterizada por sua rigidez e brilho natural.

"O urunday é uma madeira que fica sempre reta, não torce, brilha por si só, sem verniz, e é usada para trabalhar, não é decorativa. Está nos postes ou portões", disse Pallarols.

A madeira representa as qualidades que o povo espera de seu presidente. "Que seja muito trabalhador, mantenha-se sempre reto, brilhe por seu próprio trabalho e não se corrompa. Espero que o inspire", declarou o ourives.