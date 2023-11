Valencia, Villarreal, Alavés e Granada avançam na Copa do Rei

Nenhuma equipe da elite do futebol espanhol foi eliminada nesta semana na primeira fase da Copa do Rei. Valencia, Villarreal, Alavés e Granada se classificaram nesta quinta-feira (2) contra times de divisões inferiores.

O Valencia, que como outros poupou titulares, não respirou tranquilo até o final em sua vitória por 2 a 0 sobre a Unión Deportiva Logroñés, da 4ª divisão.

Pablo Gozálbez (45'+1) e Diego López (88) marcaram os gols do time do técnico Rubén Baraja no estádio de Las Gaunas.