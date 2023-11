Tempestade Ciaran deixa sete mortos e causa perturbações ao tráfego no oeste da Europa

Na cidade belga de Gante, morreram devido à queda de árvores derrubadas pelas fortes rajadas de vento uma menina de cinco anos enquanto brincava e uma mulher de 64 que caminhava por um parque com o marido e sua filha, que ficou ferida gravemente.

Cerca de 1,2 milhão de lares ficaram sem eletricidade durante a noite, 780.000 na região da Bretanha (oeste da França). No meio do dia, quase um milhão continuavam sem luz.

A tempestade Ciaran deixou sete mortos no oeste da Europa nesta quinta-feira (2), passando por diferentes países com ventos recorde de cerca de 200 km/h, causado cortes de eletricidade e graves perturbações nas redes de transporte.

Segundo a agência meteorológica espanhola (Aemet), certas regiões da costa do País Basco também estavam em alerta vermelho, com ondas que podiam chegar a 9 metros.

Na Espanha, a região mais afetada foi o noroeste da península, onde as autoridades pediram aos cidadãos para redobrar os cuidados.

No noroeste da França, durante a madrugada desta quinta, os ventos chegaram a se aproximar dos 200 km/h em Finisterre, no extremo da costa bretã.

"As rajadas de vento são excepcionais na Bretanha e muitos recordes foram batidos", anunciou o serviço meteorológico nacional Meteo-France na rede social X (antigo Twitter).

Também morreram pela mesma razão um caminhoneiro em seu veículo em Aisne (nordeste da França), uma mulher no centro de Madri, um homem na cidade holandesa de Venray e outra pessoa na Alemanha.

A circulação de alguns trens foi interrompida em regiões do litoral norte.

Treze voos foram cancelados no aeroporto de Bilbao e outros cinco em aeroportos de Galícia, Astúrias e Cantábria, segundo o gestor aeroportuário, Aena.

Na França, 16 pessoas ficaram feridas, entre elas uma com gravidade e sete bombeiros, indicou o ministro do Interior, Gerarld Darmanin no X.

Três departamentos franceses - Finistère, Cotes-d'Armor e Manche - estavam em alerta vermelho por tempestades, o nível mais alto, durante a madrugadas, mas na manhã de quinta progrediu para o laranja.