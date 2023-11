Tempestade Ciaran deixa cinco mortos e causa perturbações ao tráfego no oeste da Europa

A tempestade Ciaran deixou cinco mortos no oeste da Europa nesta quinta-feira (2), passando por diferentes países com ventos recorde de cerca de 200 km/h, causado cortes de eletricidade e graves perturbações nas redes de transporte.

Cerca de 1,2 milhão de lares ficaram sem eletricidade durante a noite, 780.000 na região da Bretanha (oeste da França). No meio do dia, quase um milhão continuavam sem luz.

Segundo informações da polícia, as fortes rajadas de vento derrubaram árvores, matando uma mulher no centro de Madri, um caminhoneiro no departamento (estado) francês de Aisne (nordeste), um homem na cidade holandesa de Venray, e outras duas pessoas: uma na Alemanha e outra na cidade belga de Gante.