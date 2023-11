Supercampeão no Real Madrid, Marcelo busca sua primeira Libertadores

São 25 títulos que o tornaram em 2022 o jogador com mais conquistas na história do Real Madrid, só vindo a ser igualado em maio deste ano pelo francês Karim Benzema, que também já deixou o clube.

Com o clube espanhol, Marcelo foi campeão de tudo: cinco Liga dos Campeões, quatro Mundiais de Clubes, três Supercopas da Europa, seis Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei e cinco Supercopas da Espanha.

Jogador de duas Copas do Mundo (2014 e 2018) e campeão da Copa das Confederações (2013) pela Seleção, Marcelo cumpriu a promessa que fez à torcida tricolor de voltar para jogar a Libertadores e chegar à final.

Para o técnico Fernando Diniz, a contratação de Marcelo era uma prioridade. Considerado um dos melhores laterais dos últimos anos, não demorou para se adaptar à filosofia do "dinizismo", que prega o futebol ofensivo.

"No melhor momento da minha vida", disse o lateral no Maracanã quando voltou ao clube que o revelou, depois de 17 anos de Espanha.

Após sua saída do clube merengue, em 2022, Marcelo teve uma passagem apagada de cinco meses pelo Olympiacos da Grécia. O Fluminense rapidamente se movimentou no mercado e o repatriou em fevereiro.

Dito e feito. Por incrível que pareça, a edição de 2023 da Libertadores é a primeira de Marcelo disputa na carreira.

E o que deixa sua história mais interessante é que, caso o Fluminense fique com o título, Marcelo se tornará o décimo jogador brasileiro a conquistar as duas competições de clubes mais importantes do planeta: a Champions e a Libertadores.