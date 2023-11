Quatro pontos quentes para acompanhar nas negociações da COP28

Reduzir as emissões de gases causadores de efeito estufa, abandonar as energias fósseis, fortalecer as finanças.... Confira a seguir quatro pontos quentes e interligados que serão abordados nas negociações do clima da COP28 em Dubai, entre 30 de novembro e 12 de dezembro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2015, em Paris, os países se comprometeram a limitar a elevação da temperatura no planeta idealmente a +1,5°C em comparação com a era pré-industrial e, em seguida, adotaram estratégias de redução de emissões de gases de efeito estufa. Mas, no cenário atual, o planeta se dirige mais provavelmente para um aumento da temperatura de 2,7°C em 2100. A neutralidade de carbono até 2050, ou 2060, prometida por mais de 70 países, não é mais suficiente. Portanto, o passo seguinte é negociar o abandono das energias fósseis, que representam 80% do consumo mundial de energia e são a principal fonte de emissões. Esta saída não consta, no entanto, do Acordo de Paris de 2015. Até agora, o máximo que foi acordado foi uma redução maciça do uso de carvão na COP26 de Glasgow. O futuro do petróleo e do gás nunca entrou oficialmente na agenda. A discussão não poderá ser evitada na COP28, na qual será feito o primeiro balanço oficial do Acordo de Paris. Os países participantes não vão acordar uma data para o abandono completo dos hidrocarbonetos. Mas, muitos países, entre eles os da UE, defendem a quase eliminação do uso de combustíveis sem uma estratégia de captura, ou de armazenamento de carbono. A questão é a data e o ritmo, e qual protagonismo será dado às estratégias incipientes de captura de CO2 - para alguns, um subterfúgio elusivo do objetivo de abandonar os combustíveis fósseis.

Nas negociações de Dubai será traçada a rota para reduzir as emissões em 43% até 2030, em comparação com 2019, e será abordado o possível fim de novos projetos, ou o corte das subvenções e investimentos neste setor, que representou 1,3 trilhão de dólares ao ano no período 2019-2021 (R$ 6 trilhões, em média). Paralelamente, à ideia de abandonar o petróleo e o gás, as negociações vão abordar, necessariamente, o desenvolvimento das energias de baixo carbono, com projeções como triplicar a capacidade das renováveis até 2030, acelerar a eficiência energética, ou promover o hidrogênio verde.

O problema é que, até agora, estes investimentos na chamada "economia da transição" têm-se concentrado nos países em desenvolvimento e, na última década, apenas 2% chegaram à África, por exemplo. O restante do planeta, portanto, não aceitará compromissos vinculantes sobre a saída dos hidrocarbonetos, se não houver garantias de financiamento de fontes limpas, ou se não se promover o recurso ao gás como energia de transição entre o carvão, mais poluente, e as renováveis.