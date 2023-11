Petróleo ganha impulso em mercado com maior abertura ao risco

Os preços do petróleo subiram nesta quinta-feira (2) devido a um maior apetite pelo risco em um mercado convencido de que o ciclo de ajuste das taxas de juros nos Estados Unidos chegou ao fim.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro subiu 2,62% para US$ 86,85 em Londres.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Enquanto isso, o West Texas Intermediate (WTI) para dezembro cresceu 2,51% a US$ 82,46 em Nova York.