KIRYAT ONU, Israel:

Ter esperança ou se preparar para o pior? A montanha russa de uma mãe em Gaza

O conteúdo do celular de Maayan Zin representa tanto o pesadelo que ela vive quanto o último resquício de esperança que lhe resta, à espera de notícias das duas filhas, possivelmente mantidas reféns em Gaza.

(Israel Hamas, Reportagem, 700 palavras, a ser transmitida)

=== MÚSICA BEATLES ===

LONDRES:

Beatles lançam "última música" com ajuda da IA

Uma música nova dos Beatles, produzida com ajuda da inteligência artificial (IA) para incluir a voz de John Lennon, será lançada nesta quinta-feira mais de quatro décadas depois de ter sido gravada.

Por Stuart GRAHAM

(GB música Beatles história entretenimento, Nota-Central, 500 palavras, a ser transmitida)

FOTOS ARQUIVO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Biden ou Trump, a revanche que ninguém quer nos Estados Unidos

O que está em jogo para a democracia americana dificilmente é superável, mas os eleitores parecem pouco interessados na aparente inevitável revanche entre Joe Biden e Donald Trump.

Por Danny KEMP

(EUA eleições política, Ângulo, 700 palavras, a ser transmitida)

WASHINGTON:

A idade de Biden: apenas um número ou mais que isso?

O presidente Joe Biden tem buscado formas de se esquivar do tema da sua idade, abordando-o com bom humor, ignorando-o ou sugerindo que é mais sábio por causa disso, mas por mais que tente, os anos pesam a um ano das eleições presidenciais nos Estados Unidos.

Por Danny KEMP

(EUA Biden eleições política idade, Ângulo, 700 palavras, a ser transmitida)

WASHINGTON:

Trump encara presidenciais dos EUA enrolado com a justiça, mas com enorme popularidade

Donald Trump saiu ileso de dois hulgamentos políticos, é acusado de 91 crimes e foi considerado culpado de fraude e abuso sexual, um currículo impróprio para um ex-presidente dos Estados Unidos, mas que não o impede de ter a confiança de milhões de compatriotas, que querem vê-lo de novo na Casa Branca.

Por Frankie TAGGART

(EUA eleições política Trump, Ângulo, 600 palavras, a ser transmitida)

WASHINGTON:

Ajuda a Israel e Ucrânia, tema de duro debate no Congresso dos EUA

Os Estados Unidos vão se limitar a dar apoio financeiro unicamente a Israel? Ou vai aprovar o vultoso pacote desejado pelo presidente Joe Biden com recursos para Gaza, Ucrânia e aliados na Ásia? O Congresso americano começa a debater estes temas espinhosos nesta quinta-feira.

Por Camille CAMDESSUS

(Israel-EUA-diplomacia-Ucrânia-política-Congresso, Ângulo, 600 palavras, a ser transmitida)

SÃO PAULO:

Luiz Barsi, o 'Warren Buffett' brasileiro que saiu da pobreza

Para Luiz Barsi, ser rico não foi um objetivo, mas uma consequência de sua determinação de "não voltar a ser pobre". Aos 84 anos, este brasileiro é um dos homens mais ricos do país, graças a um desempenho excepcional na bolsa.

Por Luján SCARPINELLI

(Eco Brasil, Perfil, 700 palavras, já transmitida)

Também anunciada na editoria Economia

MONTEVIDÉU:

Chanceler do Uruguai renuncia por áudios sobre concessão de passaporte a narcotraficante

O chanceler do Uruguai, Francisco Bustillo, renunciou nesta quarta-feira (1º), após a divulgação de áudios em que supostamente tenta ocultar uma comunicação sobre a periculosidade do narcotraficante uruguaio Sebastián Marset no contexto da tramitação do seu passaporte.

(Uruguai política, 600 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

RENNES, França:

Tempestade Ciaran deixa um morto e rajadas de ventos recordes na França

A tempestade Ciaran levou ventos recordes de quase 200 km por hora ao norte da França, onde deixou um morto, e acendeu o alerta em muitas regiões da Espanha e no sul da Inglaterra nesta quinta-feira.

(França Espanha Inglaterra clima, Nota-central, 500 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

SÃO PAULO:

Luiz Barsi, o 'Warren Buffett' brasileiro que saiu da pobreza

Para Luiz Barsi, ser rico não foi um objetivo, mas uma consequência de sua determinação de "não voltar a ser pobre". Aos 84 anos, este brasileiro é um dos homens mais ricos do país, graças a um desempenho excepcional na bolsa.

Por Luján SCARPINELLI

(Eco Brasil, Perfil, 700 palavras, já transmitida)

PARIS:

ONU afirma que financiamento para adaptação climática caiu 15% em 2021

O financiamento para a adaptação climática dos países em desenvolvimento caiu 15% em 12 meses em 2021, segundo a ONU, que considera que este número demonstra que a luta contra o aquecimento global está estagnada.

(Eco ONU meio ambiente, 551 palavras, já transmitida)

Também anunciada na editoria Sociedade, Artes e Ciências

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

SABON GIDA, Nigéria:

Minirredes solares levam energia limpa para a África rural

Enfermeira na região central da Nigéria, Andat Datau enfrenta muitos desafios em sua aldeia. Mas um dos mais difíceis para ela eram os partos feitos à luz de uma simples lanterna.

(Nigéria meio ambiente, Reportagem, 776 palavras, já transmitida)

FOTOS, INFOGRÁFICO

PARIS:

Quatro pontos quentes para acompanhar nas negociações da COP28

Reduzir as emissões de gases causadores de efeito estufa, abandonar as energias fósseis, fortalecer as finanças.... Confira a seguir quatro pontos quentes e interligados que serão abordados nas negociações do clima da COP28 em Dubai, entre 30 de novembro e 12 de dezembro.

(ONU clima Meio ambiente, Quadro, 785 palavras, já transmitida)

FOTOS ARQUIVO, INFOGRÁFICO

PARIS:

ONU afirma que financiamento para adaptação climática caiu 15% em 2021

O financiamento para a adaptação climática dos países em desenvolvimento caiu 15% em 12 meses em 2021, segundo a ONU, que considera que este número demonstra que a luta contra o aquecimento global está estagnada.

(Eco ONU meio ambiente, 551 palavras, já transmitida)

FOTOS ARQUIVO

=== ESPORTE ===

-- Acompanhamento dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com