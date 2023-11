Parlamento do Bahrein anuncia suspensão das relações comerciais com Israel

A Câmara Baixa do Parlamento do Bahrein anunciou, nesta quinta-feira (2), a suspensão das relações econômicas com Israel e a retirada de seu embaixador, em reação à campanha militar israelense contra a Faixa de Gaza, um território palestino.

O Centro Nacional de Comunicação (CNC), um organismo governamental, confirmou o retorno dos embaixadores dos dois países "há algum tempo", sem mencionar a situação das relações comerciais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A chancelaria israelense indicou que até o momento não foi informada de nenhuma decisão por parte desse reino do Golfo, aliado dos Estados Unidos, que estabeleceu relações diplomáticas com Israel em 2020.