ONU alerta para riscos à saúde com as mudanças climáticas

As mudanças climáticas representam uma ameaça para a saúde por causa do aumento dos desastres meteorológicos e do calor extremo, advertiu a ONU nesta quinta-feira (2), razão pela qual pediu serviços de alerta mais eficientes para atenuar os efeitos mais nocivos.

Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), das Nações Unidas, a informação sobre o clima não está suficientemente integrada no planejamento dos serviços de saúde.

"As mudanças climáticas ameaçam anular décadas de avanços para uma saúde e um bem-estar melhores, principalmente nas comunidades mais vulneráveis", advertiu a OMM.