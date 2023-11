ONU afirma que financiamento para adaptação climática caiu 15% em 2021

Segundo a ONU, "os fluxos de financiamento público multilateral e bilateral para a adaptação dos países em desenvolvimento diminuíram 15%, para 21 bilhões de dólares em 2021 (118 bilhões de reais na cotação da época)".

Os custos da adaptação nos países em desenvolvimento são estimados em 215 bilhões de dólares anuais (1,07 trilhão de reais na cotação atual) para o período 2021-2030, enquanto que o financiamento necessário é estimado em 387 bilhões de dólares anuais (1,94 trilhão de reais).

O PNUMA indica que "as necessidades de financiamento para a adaptação dos países em desenvolvimento equivalem a um valor entre 10 e 18 vezes maior que os fundos públicos internacionais".

No informe Lacuna de Adaptação 2023, a ONU identifica sete caminhos para aumentar o financiamento, entre eles o gasto nacional e o financiamento procedente do setor privado e da comunidade internacional, as remessas, o aumento e a adaptação do financiamento destinado a pequenas e médias empresas e uma reforma da arquitetura financeira internacional.