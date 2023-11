Neymar é operado com sucesso e deve ter alta até sábado

O atacante Neymar foi operado com sucesso nesta quinta-feira (2), em Belo Horizonte, depois de sofrer uma ruptura no ligamento cruzado e do menisco do joelho esquerdo em outubro, informou a equipe médica do jogador.

"Estamos muito satisfeitos com o resultado, foi um sucesso", disse Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, que realizou o procedimento, em um breve boletim do hospital Mater Dei da capital mineira.

"Foi feita uma reconstrução do ligamento cruzado anterior, o reparo das lesões meniscais nos dois meniscos e foi um sucesso", acrescentou Lasmar.