Mexicana Marcela Turati vence prêmio francês por coragem jornalística

O júri destacou o "compromisso inabalável" de Turati "ao expor a violência do narcotráfico e as consequências sociais da guerra contra os cartéis".

A jornalista mexicana Marcela Turati foi homenageada, nesta quinta-feira (2), com o prêmio Anna Politkóvskaya-Arman Soldin de coragem jornalística, criado pelo governo francês este ano.

O nome do prêmio é uma homenagem a duas figuras emblemáticas: Anna Politkóvskaya, repórter do jornal russo Novaya Gazeta, que se dedicou a investigar casos de corrupção e abusos dos direitos humanos na guerra da Chechênia, assassinada em Moscou em 2006.

O prêmio, anunciado em ocasião do "Dia Internacional pelo Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas", procura distinguir o trabalho de jornalistas e fotojornalistas "que colocam diariamente suas vidas em risco para transmitir informação livre, plural e confiável, necessária para o exercício da democracia, e também àqueles que perderam a vida no exercício da profissão".

Em 2019, revelou a existência de "crime organizado dentro do governo", com "uma rede de instituições que operam impunemente".

Devido às suas investigações, seus telefones foram grampeados pelas autoridades mexicanas com o programa Pegasus.

Em 2021, Turati denunciou irregularidades nos autos do massacre de 196 pessoas, cujos corpos foram encontrados em covas clandestinas no município de San Fernando Tamaulipas em 2011.

E ao fotojornalista da AFP Arman Soldin, que morreu em um atentado a bombas, informando o mundo sobre a invasão russa da Ucrânia, em maio de 2023.

O júri atribuiu uma menção especial ao jornalista franco-afegão Mortaza Behboudi, recentemente libertado após 284 dias de detenção pelos talibãs.

A ministra das Relações Exteriores de França, Catherine Colonna, anunciou no final de agosto a criação deste prêmio, decorrente de uma iniciativa conjunta com Dmitri Mouratov, vencedor do Prêmio Nobel da Paz 2021.