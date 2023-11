Junta birmanesa perde controle de cidade estratégica (porta-voz)

A junta militar birmanesa perdeu o controle de uma cidade estratégica na fronteira com a China que caiu nas mãos de uma aliança de grupos étnicos após intensos combates, indicou um porta-voz do governo.

"O governo, as organizações administrativas e as forças de segurança já não estão presentes" em Chinshwehaw, fronteira com a província chinesa de Yunnan, declarou o porta-voz Zaw Min Tun.

Na semana passada, violentos combates eclodiram no estado de Shan, que desenvolve um bilionário projeto de trem de alta velocidade como parte da política de Novas Rotas da Seda de Pequim.