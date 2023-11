Junta birmanesa perde controle de cidade estratégica na fronteira com a China

A junta militar birmanesa perdeu o controle de uma cidade estratégica na fronteira com a China que caiu nas mãos de uma aliança de grupos étnicos após intensos combates, indicou um porta-voz do governo.

"O governo, as organizações administrativas e as forças de segurança já não estão presentes" em Chinshwehaw, fronteira com a província chinesa de Yunnan, declarou o porta-voz do governo militar Zaw Min Tun.

Mais de 6.000 pessoas teriam sido deslocadas em quatro dias de combates entre o Exército e os movimentos rebeldes no norte de Mianmar e centenas teriam fugido para a China, disse na segunda-feira o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU (OCHA).