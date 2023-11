Irã limita atendimento médico a Nobel da Paz presa por não usar véu, diz família

A ativista, de 51 anos, atualmente detida na prisão de Evin, em Teerã, recebeu o prêmio em outubro "por sua luta contra a opressão das mulheres no Irã".

As autoridades penitenciárias do Irã impediram a transferência da Prêmio Nobel da Paz 2023 Narges Mohammadi ao hospital para receber atendimento médico urgente, denunciou sua família. Mohammadi está detida por ter se recusado a usar o hijab, o véu islâmico obrigatório.

Mohammadi anunciou posteriormente que não usaria sob nenhuma circunstância o hijab, véu obrigatório para as mulheres em espaços públicos desde a Revolução Islâmica de 1979.

As autoridades penitenciárias responderam, negando-se a transferir Mohammadi, que tem problemas cardíacos e pulmonares, para um hospital fora da prisão, informou sua família em um comunicado, alertando que sua saúde e vida correm risco.

"Durante dois dias e duas noites, um grupo de mulheres em Evin protestou no pátio da prisão para mandar Narges Mohammadi ao hospital do coração", escreveram em sua conta oficial no Instagram na quarta-feira.

"O diretor da prisão anunciou que, segundo ordens de autoridades superiores, era proibido levá-la ao hospital sem o véu, e sua transferência foi cancelada", acrescentou a família.

Na segunda-feira, uma equipe médica examinou Mohammadi e a submeteu a um ecocardiograma depois que "a prisão se negou, inclusive, a transferir Narges para a enfermaria" sem o véu, informou o comunicado.

Um exame de imagem mostrou duas veias com grandes obstruções e pressão pulmonar elevada, razão pela qual ela precisa urgentemente de uma angiografia coronariana e um escâner pulmonar.