Idade de Biden: apenas um número ou um demérito frente às presidenciais?

O democrata, de 80 anos, já é o presidente mais idoso da história do país, e se for eleito para um segundo mandato, em 2024, terá 86 anos quando deixar a Casa Branca.

O presidente Joe Biden tem buscado formas de se esquivar do tema da sua idade, abordando-o com bom humor, ignorando-o ou sugerindo que é mais sábio por causa disso, mas por mais que tente, os anos pesam a um ano das eleições presidenciais nos Estados Unidos.

O curioso é que não parecem preocupados com a idade de seu provável adversário, o republicano Donald Trump, de 77 anos, apesar de ser apenas três anos mais jovem.

"Há segmentos muito amplos da população que vivem até oito décadas perfeitamente capazes de ser presidentes ou fazer o que quiserem", acrescenta. "A idade cronológica anda de mãos dadas com a sabedoria, o conhecimento e a experiência".

Mas a idade de Biden será posta à prova durante uma campanha eleitoral já por si exaustiva.

Biden tem que convencer as pessoas de que está em forma, dedicando-se à campanha eleitoral "ao menos cinco dias por semana" no próximo ano, avaliam William Galston e Elaine Kamarck em nota do Instituto Brookings.