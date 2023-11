Hamas anuncia 27 mortes em bombardeio israelense perto de escola da ONU em Gaza

O governo do Hamas na Faixa de Gaza anunciou, nesta quinta-feira (2), que ao menos 27 pessoas morreram em um bombardeio israelense perto de uma escola da ONU em um acampamento de refugiados do território palestino.

"Recuperamos os corpos de 27 mártires e há muitos feridos", declarou o porta-voz do Ministério da Saúde do governo do Hamas, Ashraf al-Qidreh.