Guerrilha do ELN é responsável pelo sequestro do pai de Luis Díaz na Colômbia

A guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN), atualmente em negociações de paz na Colômbia, é responsável pelo sequestro do pai do jogador Luis Díaz, informou o governo colombiano nesta quinta-feira (2).

O sequestro "foi perpetrado" no sábado, no departamento de La Guajira (norte), "por uma unidade pertencente ao ELN", afirmou em um comunicado Otty Patiño, representante do governo na negociação com o maior grupo rebelde do continente.

Luis Manuel Díaz, conhecido no povoado indígena de Barrancas como 'Mane', foi sequestrado junto com sua esposa, Cilenis Marulanda, quando estavam em um posto de gasolina.