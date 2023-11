Frosinone e Sassuolo garantem últimas vagas nas oitavas da Copa da Itália

O Frosinone e o Sassuolo selaram sua classificação para as oitavas de final da Copa da Itália nesta quinta-feira (2), dia que fechou a fase de 16-avos de final.

No caso do Frosinone, foi um duelo contra outra equipe da primeira divisão, o Torino, definido na prorrogação com um gol do brasileiro Reinier (ex-Flamengo), que selou a vitória por 2 a 1.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o Sassuolo quase se despediu da competição, mas sobreviveu na disputa por pênaltis (5-4 após empate em 1 a 1) com o Spezia, da segunda divisão.