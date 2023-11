Exército israelense anuncia que cercou cidade de Gaza

"Nossos soldados acabaram de cercar a cidade de Gaza, o centro da organização terrorista Hamas", no poder na Faixa desde 2007, declarou o porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari.

No fronte norte, Israel respondeu com bombardeios a uma salva de foguetes lançada do Líbano pelo Hezbollah, outro grupo islamista aliado do Hamas.

O Ministério da Saúde do enclave afirmou que pelo menos 27 pessoas morreram perto de uma escola da ONU no campo de refugiados de Jabaliya, o maior de Gaza, que também foi bombardeado na terça e na quarta-feira.

Israel prometeu "aniquilar" o Hamas desde a invasão de combatentes em 7 de outubro que deixou mais de 1.400 mortos, a maioria civis, e levou cerca de 240 reféns a Gaza, de acordo com o balanço oficial do país.

Especialistas independentes das Nações Unidas alertaram nesta quinta-feira que os palestinos enfrentam um "grave risco de genocídio" em Gaza.

O chefe do Estado-Maior do exército israelense, o general Herzi Halevi, declarou que os soldados estavam "infiltrando-se cada vez mais profundamente" nas áreas controladas pelo Hamas no norte da Faixa de Gaza.

Os militares "estão lutando cara a cara com um inimigo brutal", enfatizou.

O exército israelense informou que matou "dezenas" de forças inimigas enquanto "células terroristas (...) disparavam mísseis antitanque, detonavam artefatos explosivos e lançavam granadas".

Israel diz que suas forças atacaram mais de 12.000 alvos até o momento e que cerca de 332 soldados morreram desde 7 de outubro, sendo cerca de 20 deles desde o início das operações terrestres na sexta.

A guerra em Gaza também aumentou as tensões na Cisjordânia, ocupada por Israel desde 1967.

Três palestinos e um israelense morreram nesta quinta em vários incidentes, de acordo com o Ministério da Saúde palestino e os serviços de emergência israelenses.

As autoridades israelenses bombardearam nesta quinta-feira alvos no sul do Líbano do Hezbollah, aliado do Hamas, em reação a disparos vindos daquela região que deixaram dois feridos em Kiryat Shemona, no norte de Israel.

"Caças e helicópteros [israelenses] atacaram nas últimas horas alvos da organização terrorista Hezbollah em resposta aos disparos efetuados hoje a partir do território libanês, juntamente com fogo de artilharia e tanques", informou as Forças Armadas em comunicado.

O Hezbollah, apoiado pelo Irã, afirmou que seus combatentes atacaram "simultaneamente 19 posições e pontos militares sionistas com mísseis teleguiados e bombardeios de artilharia".

A troca de disparos ocorre às vésperas de um discurso do líder do grupo islamista, Hassan Nasrallah, que deverá determinar se seu grupo entrará no conflito.

A violência já causou 71 mortes no sul do Líbano desde 7 de outubro, segundo contagem da AFP, a maioria deles combatentes do Hezbollah. Do lado israelense, oito soldados e um civil morreram, apontam autoridades.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu "mecanismos urgentes" para reduzir as tensões na região e anunciou que seu secretário de Estado, Antony Blinken, fará uma visita ao Oriente Médio a partir de sexta-feira.

