Eliminado da Copa da Alemanha, Bayer tem 'Klassiker' contra Dortmund na Bundesliga

Eliminado da Copa da Alemanha na fase de 16-avos de final pelo modesto Sarrebrück, da terceira divisão, o Bayern de Munique quer deixar para trás esse vexame e, para isso, nada melhor do que o 'Klassiker' contra o Borussia Dortmund, no sábado (4), no Signal Iduna Park, pela 10ª rodada da Bundesliga.

O duelo entre dois dos três times que ainda estão invictos no campeonato acontece no pior momento para o técnico Thomas Tuchel, já que o departamento médico do Bayern está lotado, agora também com o zagueiro Matthijs de Ligt, que lesionou o joelho na derrota para o Sarrebrück.

Do outro lado, o Dortmund avançou na Copa da Alemanha com vitória sobre o Hoffenheim (1 a 0) e chega com confiança para vencer o rival bávaro em casa, o que não acontece na Bundesliga há quase cinco anos (10 de novembro de 2018).