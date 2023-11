Dois pastores são mortos no Líbano por disparos israelenses (agência oficial)

O Exército libanês encontrou, nesta quinta-feira (2), os corpos de dois pastores mortos por disparos israelenses, segundo um meio de comunicação estatal.

Com estes casos, o número de mortos no sul do Líbano desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamita palestino Hamas sobe para 66.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os dois pastores, de 20 e 22 anos, estavam desaparecidos desde quarta-feira, quando saíram com seus rebanhos perto da cidade fronteiriça de Wazzani.