Djokovic sofre, mas vence Griekspoor e vai às quartas do Masters 1000 de Paris

Irreconhecível, o tenista sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, sofreu para vencer o holandês Tallon Griekspoor (23º) nesta quinta-feira (2) e se classificar para as quartas de final do Masters 1000 de Paris.

Djokovic fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 7-6 (7/2) e 6-4, em duas horas e 37 minutos.

Aparentemente com algum problema físico, o sérvio conseguiu suportar a pressão de Griekspoor, que no final acabou pagando pela falta de experiência.