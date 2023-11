Copacabana fala espanhol com invasão de argentinos para final da Libertadores

"Já aprendeu espanhol?", pergunta o taxista Paulo Roberto Bezerro a seu colega, também parado no semáforo. "Portunhol!", responde entre risos. O Rio de Janeiro foi tomado por torcedores do Boca Juniors, que no próximo sábado (4) enfrenta o Fluminense na final da Copa Libertadores, no Maracanã. O azul e o amarelo do time argentino tomaram conta da praia de Copacabana, onde um relógio no calçadão faz a contagem regressiva para a decisão do torneio mais importante do continente. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com amigos e "muito sacrifício", Gonzalo Llapur fez uma viagem de 38 horas de carro desde a província argentina de Santiago del Estero (norte).

"Viemos apesar da situação monetária que temos na Argentina. Tudo sai muito mais caro para nós", disse o comerciante de 38 anos. "Somos uma loucura. Não temos ingressos, mas vamos estar aqui, apoiando na praia", acrescentou Llapur, antes de começar a dançar e cantar na areia: "Quero a Libertadoreees...", contagiando dezenas de 'xeneizes' ao redor. A prefeitura do Rio espera até sábado a chegada de mais de 100 mil torcedores do Boca, apesar de a Conmebol ter colocado à venda 22 mil ingressos para cada equipe no Maracanã, que tem capacidade para 79 mil espectadores. A portenha Marina Simonet se tornou uma torcedora símbolo do Boca desde que pediu demissão do trabalho para a poiar o time no jogo de volta da semifinal, contra o Palmeiras, em São Paulo. "Eu trabalhava em um escritório e não me deram folga" para viajar ao Brasil. "São coisas que acontecem", resume Marina, após posar com outros torcedores na beira da praia com uma bandeira que dizia "Abraçada com a ilusão que me condena".

"Que sentimento! Chegar a esta fase e o que vai acontecendo, nervosismo, frustração, gastos...", expressa a mulher de 43 anos, tão confiante no Boca que comprou a passagem de avião para o Rio dois meses antes da definição dos finalistas.

Nelly Salomón deve ser o recordista entre os argentinos presentes: viajou 51 horas de ônibus desde a província de Tucumán (noroeste). Esta jovem de 23 anos, apenas uma menina quando o Boca Juniors levantou a Libertadores pela sexta e última vez, em 2007, está convencida da vitória do time sobre o Fluminense. "Esta final é nossa, mas será nos pênaltis, ao estilo do Boca, sofrendo até o último minuto", disse ela. Coma a camisa 'xeneize', Roberto Oliveira se entrega em português: é flamenguista.