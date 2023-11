Comunicado do Business Wire :Tokyo Metropolitan Government

O Governo Metropolitano de Tóquio (TMG) irá realizar seu evento SusHi Tech Tokyo 2024 na área da Baía de Tóquio em abril e maio de 2024, promovendo a visão "Sustainable High City Tech Tokyo (SusHi Tech Tokyo)" da TMG para criação do novo valor sustentável. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231101834642/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine SusHi Tech Tokyo 2024 programs (Graphic: Business Wire)

O evento pretende reunir criadores de inovação de Tóquio, a fim de solucionar problemas enfrentados pelos centros urbanos de todo o mundo e compartilhar seus modelos para o futuro a nível internacional. Já estão sendo aceitas inscrições para participantes e expositores do Programa Global de Startups, bem como para parceiros patrocinadores. -0- *T SusHi Tech Tokyo 2024 - Principais Pontos ?SusHi Tech Tokyo 2024 é um evento de grande porte realizado em abril e maio de 2024 ?O evento será dividido em três programas: O Programa Global de Startups, a maior conferência deste tipo na Ásia, que deverá atrair 40.000 visitantes. O Programa de Líderes Municipais, um encontro de cúpula de líderes municipais dos cinco continentes. O Programa de Exibição, um festival que apresenta cidades modelo do futuro e que deverá atrair 500 mil visitantes. ?Já estão sendo aceitas inscrições para expositores do Programa Global de Startups, patrocinadores e participantes do concurso de lançamento. Os ingressos também já estão à venda (detalhes abaixo). ?Mais informações estão disponíveis em homepages e na mídia social para cada programa. ?Detalhes sobre temas, locais e conteúdos do Programa Global de Startups e do Programa de Exibição serão anunciados. Consulte as folhas anexas para obter detalhes. Site: https://www.metro.tokyo.lg.jp/english/topics/2023/documents/1031_01_01.pdf*T Convite a expositores, patrocinadores, etc.Inscrições para o concurso de lançamento do Programa Global de Startups "SusHi Tech Challenge"Idiomas: inglês Prêmio: JPY 10 milhões para a empresa vencedora, outros prêmios a definir Período de inscrição: de sexta-feira, 27 de outubro de 2023 a sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 Detalhes e formulário de inscrição: https://sushi-tech-tokyo.agorize.com/en/challenges/pitchcontest-exhibition?lang=en Inscrições para expositores de estandes do Programa Global de StartupsIdiomas: inglês Período de inscrição: de sexta-feira, 27 de outubro de 2023 a sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 Detalhes e formulário de inscrição: https://sushi-tech-tokyo.agorize.com/en/challenges/pitchcontest-exhibition?lang=en Ingressos para eventos do Programa Global de StartupsVenda antecipada: Até quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 Detalhes: https://sushi-tech-tokyo2024.eventos.tokyo/web/portal/749/event/7935/users/login/?ticketLargeCategoryId=2465&language=eng

Parcerias de patrocinadores para o Programa Global de StartupsParceiros de Apoio Buscamos patrocinadores que compartilhem nossa visão para o Programa Global de Startups "SusHi Tech Tokyo 2024" Detalhes e inscrições: https://www.sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/en/sponsors/ Embaixadores Buscamos embaixadores que nos ajudem a promover o evento. Detalhes e inscrições: https://www.sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/en/recruiting-ambassador/ Evento de Parceiros Estamos buscando parcerias com eventos que se alinhem a nossos objetivos e desejam cooperar com o Programa Global de Startups "SusHi Tech Tokyo 2024", sobretudo aqueles programados para ocorrer cerca de 2 semanas antes ou depois das datas dos eventos do programa (15 e 16 de maio). Detalhes e inscrições: https://www.sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/en/related-events/ Mais informaçõesPrograma Global de Startups "SusHi Tech Tokyo 2024" Site: https://www.sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/en/ X: @STT2024GSP_EN LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sushi-tech-tokyo-gsp-official-account Programa de Exibição do "SusHi Tech Tokyo 2024" Site: https://www.sushitechtokyo2024-sc.metro.tokyo.lg.jp/?language=eng

X: @SusHiTech_eSG O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.