Comunicado do Business Wire :Quectel Wireless Solutions

Quectel achieves ISO 26262 ASIL B automotive functional safety certifications as well as ISO/SAE 21434 Automotive Cybersecurity Management System certification

A Quectel Wireless Solutions, fornecedora mundial de soluções IoT, tem o prazer de anunciar que recebeu o Certificado de Processo de Segurança Funcional ISO 26262:2018 do Bureau Veritas (BV), um organismo de certificação terceirizado confiável e reconhecido pelo setor. Esse feito confirma que a Quectel estabeleceu com êxito um conjunto completo de sistemas robustos de processos de gestão de segurança funcional de acordo com os padrões ISO 26262, fornecendo suporte contínuo para a concepção e fabricação de produtos que atendem às normas de segurança internacionais.

Além disso, o módulo GNSS de nível automotivo LG69T (AB) da Quectel recebeu a certificação por atender aos rigorosos requisitos das métricas ISO 26262 ASIL B, o que destaca a capacidade do LG69T (AB) de atender aos requisitos de segurança funcional, posicionando-o como uma solução confiável para fabricantes automotivos internacionais e fornecedores de primeira linha.

Norbert Muhrer, presidente e CSO da Quectel Wireless Solutions, comentou: "Garantir as certificações ISO 26262 é um marco importante no compromisso da Quectel em fornecer produtos e serviços de primeira linha ao mercado automotivo mundial. Com as certificações, nosso módulo LG69T (AB) e os próximos produtos desempenharão um papel fundamental no avanço da segurança dos veículos e na evolução da direção autônoma. No futuro, continuaremos dedicados a criar mais produtos de nível automotivo que atendam às normas de segurança, contribuindo para o desenvolvimento contínuo da indústria de direção inteligente".

À medida que a tecnologia de direção avança para níveis mais avançados de automação, o número de sistemas eletrônicos e elétricos nos veículos continua crescendo. A complexidade dos sistemas de software e hardware apresenta desafios adicionais nas tecnologias de segurança funcional. A seleção de componentes em conformidade com as normas de segurança funcional pode ajudar os fabricantes automotivos e os fornecedores de primeira linha a melhorar seus processos de desenvolvimento de produtos, garantindo, em última análise, a segurança dos veículos.

O LG69T (AB) da Quectel é um módulo de posicionamento GNSS de alta precisão de nível automotivo baseado na plataforma STMicroelectronics Teseo APP. Quando combinado com múltiplas tecnologias de posicionamento, como Real-Time Kinematic (RTK) e Dead Reckoning (DR), esse módulo de frequência dupla pode alcançar um nível de precisão de posicionamento centimétrica, resposta em tempo real em questão de nanossegundos e compartilhamento de tempo e posição entre veículos.

Além disso, o LG69T (AB) possui mais de 40 mecanismos de segurança que englobam detecção de temperatura, verificações de canal de rastreamento, monitoramento da qualidade do sinal, monitoramento de tensão, monitoramento de antena e muito mais, garantindo o monitoramento contínuo do status de integridade do módulo. Além disso, sua alta flexibilidade e configurabilidade permitem a customização para atender aos requisitos de segurança funcional de uma grande variedade de cenários de aplicação, de acordo com as necessidades do cliente.

Além da certificação ISO 26262 do processo de segurança funcional, a Quectel obteve outras certificações cruciais, incluindo a ISO/SAE 21434 do Sistema de gestão de segurança cibernética - que indica que os processos organizacionais e de engenharia da empresa para segurança cibernética estão em conformidade com os padrões internacionais -, a ISO 27001 do Sistema de gestão de segurança da informação de produto, a ASPICE CL2, a CMMI Nível 3 e a IATF 16949:2016 do Sistema de gestão da qualidade automotiva. Essas certificações destacam o foco da Quectel em fornecer produtos e soluções automotivas de alta qualidade, seguras e compatíveis para parcerias internacionais na indústria automotiva.