Comunicado do Business Wire :Mary Kay Inc.

Mary Kay details its unwavering commitment to enriching lives and ensuring a sustainable future for all in its latest report. (Asset Source: Mary Kay Inc.)

Mary Kay Inc., defensora mundial da sustentabilidade e administração corporativa, lançou seu 'Relatório Especial sobre Sustentabilidade 2023', detalhando o compromisso inabalável da marca em enriquecer a vida de mulheres e garantir um futuro sustentável para todos. Enquanto a emblemática marca de beleza comemora seu 60o aniversário, a Mary Kay se sente orgulhosa de ser parte de uma coalizão mundial com as principais partes interessadas e estar alinhada com as Metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para avançar em áreas cruciais de sustentabilidade ambiental, social e econômica.

-- Diversidade e inclusividade: Principais impulsionadores da inovação de produtos

-- Capacitando milhões de mulheres empreendedoras ao redor do mundo

-- Pesquisa pioneira sobre igualdade de gênero em algoritmos e inteligência artificial

O relatório segue o Relatório de Sustentabilidade e Impacto Social de 2020-2022 da Mary Kay, que abrange os três pilares da sustentabilidade:: econômico, ambiental e social. Para saber mais sobre a estratégia mundial de sustentabilidade da Mary Kay, clique aqui.

Sobre a Mary Kay

Hoje. Agora. Sempre. Como uma das rompedoras de barreiras em sua origem, Mary Kay Ash fundou a marca de beleza de seus sonhos no Texas em 1963 com uma meta: enriquecer a vida das mulheres. Este sonho floresceu em uma empresa internacional com milhões de membros independentes da força de vendas em mais de 35 países. Durante 60 anos, a oportunidade Mary Kay capacitou as mulheres a definirem seu próprio futuro por meio da educação, orientação, defesa de direitos e inovação. A Mary Kay se dedica a investir na ciência por trás da beleza e produzir cuidados da pele, cosméticos coloridos, suplementos nutricionais e fragrâncias de última geração. A Mary Kay acredita na preservação de nosso planeta para as gerações futuras, ao proteger as mulheres afetadas pelo câncer e pela violência doméstica e incentivar os jovens a seguirem seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com, encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn ou siga-nos no Twitter.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231101957517/pt/

Contato

Comunicações Corporativas da Mary Kay Inc. marykay.com/newsroom 972.687.5332 ou media@mkcorp.com

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.