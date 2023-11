Biden ou Trump, a revanche que poucos querem nos Estados Unidos

"É difícil me entusiasmar com isso", afirma Keely Catron, uma jovem de 22 anos do Arizona, um dos estados pendulares onde Biden venceu por uma estreita margem em 2020. "É frustrante que nossas duas únicas opções sejam homens muito velhos", destacou.

Biden aspira a seu segundo mandato, sem grandes rivais sérios para a nomeação democrata, apesar de um índice de popularidade muito baixo nas pesquisas e a crescente preocupação com sua idade.

Entretanto, Trump é o franco favorito republicano, apesar de o ex-presidente, de 77 anos, enfrentar vários processos criminais, incluindo um por suposta interferência eleitoral.

Nas pesquisas, os dois estão praticamente empatados, mas Trump aparece na frente em algumas das pesquisas mais recentes.

O que está em jogo é enorme.

Um editorial do The New York Times disse que serão "as eleições mais importantes desde 1860", quando Abraham Lincoln foi eleito presidente, o que desencadeou a Guerra Civil americana.