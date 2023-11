Barcelona busca reação contra Real Sociedad no Campeonato Espanhol

O Barcelona (4º) visita no sábado (4) a Real Sociedad (5ª) com a missão de reagir após a derrota para o Real Madrid (1º) no último fim de semana, que deixou a equipe a quatro pontos da liderança do Campeonato Espanhol.

"Queremos ganhar a liga e competir, estamos na 11ª rodada. Temos que ter paciência e continuar trabalhando", afirmou depois do clássico o técnico do Barça, Xavi Hernández.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A derrota também agitou o ambiente 'blaugrana' quando o meio-campista alemão Ilkay Gundogan afirmou que, "após um jogo tão importante e um resultado ruim, gostaria de ver mais irritação e decepção".