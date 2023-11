Assembleia Geral da ONU aprova, por 187 votos, fim do embargo dos EUA contra Cuba

A Assembleia Geral da ONU aprovou, com 187 votos, uma resolução que pede o fim do embargo imposto há seis décadas pelos Estados Unidos a Cuba, uma vitória moral para a ilha que, no entanto, não é vinculante.

Os Estados Unidos e Israel votaram contra a resolução "Necessidade de pôr fim ao embargo econômico, comercial e financeiro, imposto pelos Estados Unidos da América contra Cuba", que reitera o princípio da "igualdade dos Estados, a não intervenção e a não ingerência em assuntos internos e a liberdade de comércio e navegação internacional". A Ucrânia se absteve da votação.