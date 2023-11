Após vencer jogo de madrugada, Sinner desiste do Masters 1000 de Paris

O tenista italiano Jannik Sinner, que se classificou para as oitavas de final do Masters 1000 de Paris na madrugada desta quinta-feira (2h30 no horário local, 22h30 de quarta-feira em Brasília), desistiu do torneio alegando cansaço.

Sinner, de 22 anos, venceu o americano Mackenzie McDonald (42º) por 7-5 e 6-1, em duelo que durou mais de duas horas, e teria que enfrentar já nesta quinta-feira (2) o australiano Alex de Minaur (13º).

O jogo contra Mcdonald, o último da sessão noturna de quarta-feira, começou depois da meia-noite na capital francesa. O torneio recebeu críticas pela sua programação.