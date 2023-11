UE critica violência de judeus na Cisjordânia

"Observamos mais incidentes em que colonos armados ameaçam os palestinos", disse Andrea De Domenico, chefe do escritório de assuntos humanitários da ONU. "Em diversas áreas, os palestinos receberam ordens de sair sob a ameaça de armas de fogo."

O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, condenou nesta terça-feira, 31, os ataques de colonos judeus a palestinos na Cisjordânia. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, também criticou a violência nos territórios ocupados.

Mobilização

Após os ataques terroristas do Hamas, no dia 7 de outubro, o ministro da Segurança de Israel, Itamar Ben-Gvir, anunciou a compra de 10 mil fuzis para armar civis, especificamente colonos judeus na Cisjordânia, onde grande parte da violência tem sido dirigida a comunidades beduínas.

Um exemplo é o da aldeia palestina de Khirbet al-Ratheem, nas colinas de Hebron, na Cisjordânia. Colonos israelenses começaram a fechar as estradas que levam ao vilarejo no dia 14 de outubro. Hoje, o lugar está completamente vazio, após a fuga de todos os seus 50 habitantes.

Ontem, Borrell discutiu a situação com chanceleres de Arábia Saudita, Jordânia e Egito, assim como com o secretário-geral da Organização para a Cooperação Islâmica (OIC). Na conversa, o gabinete de Borrell disse que ele "expressou grande preocupação com os ataques dos colonos israelenses contra os palestinos na Cisjordânia, que ele condena firmemente".

Extremismo

A intensificação da violência na Cisjordânia, que tem potencial para agravar o conflito e espalhar a crise para outras partes da região, preocupa também o governo americano. "O próprio presidente (Joe Biden) já falou sobre isto, o quanto é perigoso que extremistas na Cisjordânia estejam matando palestinos inocentes. Isso tem de parar. É profundamente preocupante", disse Kirby. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.