Total de 76 feridos e 335 pessoas com passaportes estrangeiros evacuados de Gaza ao Egito (funcionário egípcio)

Setenta e seis palestinos feridos e 335 estrangeiros e pessoas com dupla nacionalidade foram transferidas nesta quarta-feira (1º) da Faixa de Gaza ao Egito, pela primeira vez desde que começou a guerra entre Israel e Hamas, indicou um funcionário egípcio.

"Às 16h30 (11h30 GMT), 76 palestinos feridos, em ambulâncias, e 335 pessoas com passaporte estrangeiro, em ônibus, atravessaram" o posto fronteiriço de Rafah, disse o responsável no local, contactado por telefone pela AFP de Ismailia, no nordeste do Egito. As autoridades egípcias anunciaram que iriam abrir excepcionalmente o posto fronteiriço de Rafah para permitir a passagem, nesta quarta-feira, de cerca de 90 palestinos feridos e cerca de 545 pessoas com dupla nacionalidade e estrangeiros.