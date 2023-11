Terremoto de magnitude 5,5 sacode a Guatemala, sem causar vítimas

Um tremor de magnitude 5,5 abalou nesta quarta-feira (1º) o sul e o sudoeste da Guatemala, sem informações preliminares de vítimas ou danos materiais, informou o porta-voz da Defesa Civil, Rodolfo García.

O sismo foi registrado às 15h52 locais (18h52 em Brasília) com epicentro no Oceano Pacífico, no litoral do departamento de Escuintla (sul), detalhou o funcionário da entidade, que pertence à Coordenadoria Nacional para a Redução de Desastres (Conred).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O terremoto, que teve uma profundidade de 5 km, foi sentido em parte do sudoeste do país, incluindo a colonial e turística Antigua Guatemala, o que causou temor entre a população, mas sem deixar vítimas ou danos materiais.