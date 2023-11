Tempestade Pilar se afasta da América Central após deixar 4 mortos

A tempestade tropical Pilar se distanciava, nesta quarta-feira (1º), da América Central, após deixar quatro mortos, centenas de evacuados e inundações em grandes áreas de plantação da região. Empurrada por uma frente fria, Pilar começava a girar de volta para o Pacífico e se encontrava a cerca de 225 quilômetros da costa salvadorenha, com um deslocamento de 15 km por hora e causando ventos de 95 km por hora. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Espera-se um movimento rumo ao sudoeste para esta noite ou cedo de manhã na quinta-feira, e esse movimento deve continuar até sábado", informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês) em seu último boletim.

"O centro de Pilar vai continuar se afastando do litoral da América Central esta tarde e esta noite", mas "espera-se que as ondulações geradas por Pilar continuem afetando o litoral do Pacífico da América Central nos próximos dias", advertiu o NHC. Desde domingo, o ciclone causou três mortes em El Salvador e uma em Honduras, de acordo com os serviços de Defesa Civil dos dois países. O fenômeno que deixa a América Central em estado de alerta acontece quando completam 25 anos da passagem do furacão Mitch, que deixou cerca de 9.000 mortos e perdas milionárias para as economias dos países da região. Em Guatemala, El Salvador e Honduras, centenas de pessoas foram retiradas de áreas de alto risco e transferidas para abrigos temporários. Na tarde de quarta-feira, áreas rurais inundadas em território salvadorenho ficaram expostas ao sol. Na comunidade de Los Ángeles, município de Zacatecoluca, a 60 km de San Salvador, jornalistas da AFP observaram extensas pastagens e plantações de cana-de-açúcar e milho completamente alagadas. "Até as aves morreram" por causa da água, disse um agricultor à AFP.

"O alerta vermelho está mantido", anunciou o ministro salvadorenho do Meio Ambiente, Fernando López.

"Não podemos baixar a guarda, porque ainda há riscos, há muita umidade acumulada no solo, o que pode causar inundações e deslizamentos de terra", acrescentou. Devido ao mau tempo, a rodada de futebol profissional de El Salvador, com jogos programados para quarta e quinta-feira, foi suspensa. Por conta das chuvas persistentes em Honduras, o chefe de emergências da Comissão Permanente de Contingências (Copeco), José Reyes, anunciou que foi declarado "alerta vermelho" nos departamentos (estados) de Choluteca e Valle, no sul do país e na costa do Pacífico.