Tempestade deixa oeste da Europa em alerta

A tempestade Ciaran acendeu o alerta em vários países do oeste da Europa, que se preparavam para vendavais e chuvas fortes em seus litorais do Atlântico a partir da noite desta quarta-feira (1).

Na França, a agência nacional Meteo-France advertiu que a tempestade pode causar ventos de até 170 km/h, principalmente nas costas da Bretanha e Normandia, e ondas de até dez metros. Os departamentos de Finistere, Cotes-d'Armor e Manche, na costa atlântica, estão em alerta vermelho desde a 0h, informou a agência.

No Reino Unido, Kate Marks, representante da Agência de Meio Ambiente, informou que pode haver "inundações significativas", e pediu aos motoristas que evitem essas regiões. "Algumas áreas do sul de Gales e do sudoeste da Inglaterra podem receber 80 mm de chuva", projetou Dan Suri, do Serviço Nacional de Meteorologia.