Sevilla e Celta se classificam para 2ª rodada da Copa do Rei

O Sevilla confirmou o favoritismo e venceu o Quintanar (6ª divisão espanhola) por 3 a 0 nesta quarta-feira (1º), na primeira rodada da Copa do Rei, assim como o Celta, que goleou o Turégano (também da 6ª divisão) por 4 a 0.

O time da Andaluzia construiu a vitória sem dificuldades, ao marcar com Rafa Mir (22'), Youssef En-Nesyri (40') e Adrià Pedrosa (90'+2), carimbando seu passaporte para a próxima fase do torneio.

Por sua vez, o Celta fez 2 a 0 no primeiro tempo com dois gols de Jonathan Bamba (12' e 33') e fechou o placar na etapa final com mais dois de Carles Pérez (61' e 71').