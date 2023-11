Relatório aponta erosão persistente das democracias no mundo

"Pelo sexto ano consecutivo, vemos mais democracias em declínio do que em progresso", disse à AFP Michael Runey, coautor do relatório do IDEA International, o Instituto Internacional para Democracia e Assistência Eleitoral.

Para produzir esses informes e avaliar a situação das democracias, o grupo de especialistas, que cobre a maioria dos países, utiliza diversos indicadores, como as liberdades civis, a independência judicial e participação política.

Segundo o documento, "os fundamentos da democracia estão enfraquecendo no mundo inteiro", com problemas "que vão desde eleições manchadas por irregularidades até restrições de direitos".

Dos 173 países analisados, 85 obtiveram maus resultados em pelo menos "um indicador-chave de desempenho democrático nos últimos cinco anos".

Quanto à representação, o informe aponta "uma queda notável", particularmente no âmbito das eleições e no bom funcionamento dos parlamentos, assim como no que se refere ao princípio do Estado de Direito, que inclui a independência dos sistemas judiciais.

"Vemos também um declínio em democracias historicamente bem-sucedidas da Europa, América do Norte e Ásia", afirma Michael Runey.

Esta onda de retrocesso pode ser ilustrada com os diversos golpes de Estado recentes no continente africano.