Reino Unido celebra 1ª cúpula mundial sobre riscos da IA

No primeiro dia, os participantes abordarão os possíveis riscos da IA de ponta, como o polêmico robô ChatGPT.

A atual revolução tecnológica suscita paixões, mas também temores, que vão dominar os debates nesta cúpula, que acontece em Bletchley Park (centro), onde fica a emblemática sede, onde foram decifradas as comunicações durante a Segunda Guerra Mundial.

Líderes políticos, gigantes tecnológicos e especialistas em Inteligência Artificial (IA) se reúnem nesta quarta-feira (1º), no Reino Unido, na primeira cúpula global sobre os riscos desta nova tecnologia.

Na quinta-feira, representantes políticos de alto nível, incluindo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o secretário-geral da ONU, António Guterres, e a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, participam do evento.

Apesar da tensão e do medo da espionagem industrial, a China também estará representada, embora por enquanto não se saiba exatamente a que nível.

Também participarão estrelas do setor do Vale do Silício, como Sam Altman e Elon Musk, cofundadores da OpenAI, empresa que criou o ChatGPT.

Na ausência de políticas comuns, o Reino Unido quer lançar uma cooperação internacional em matéria de IA. O governo britânico espera conseguir, pelo menos, uma "primeira declaração internacional sobre a natureza" dos riscos dessa tecnologia.

Também propõe criar um grupo de analistas internacionais, inspirado no modelo do Painel de Especialistas em Mudanças Climáticas da ONU (IPCC, na sigla em inglês).

Capazes de produzir textos, sons, ou imagens, em apenas alguns segundos com base em uma solicitação, as IAs generativas fizeram avanços gigantescos nos últimos anos. E as próximas gerações desses modelos serão lançadas em alguns meses.