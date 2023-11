Rei Charles III vai participar da COP28

O rei Charles III comparecerá à COP28 em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos (EAU), onde pronunciará um discurso na abertura da conferência sobre o clima em 1º de dezembro, anunciou o Palácio de Buckingham.

O monarca de 74 anos, muito comprometido com o meio ambiente, estará na cerimônia de abertura a convite do xeque Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, presidente dos EAU, e a pedido do governo britânico, segundo o palácio.

Charles III discursará no primeiro dia da reunião de cúpula, que prosseguirá até 11 de dezembro.