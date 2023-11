População de rua aumenta na capital do próspero Uruguai

Mas, em Montevidéu, que concentra quase a metade da população do país, 2.800 pessoas vivem nas ruas, 24% a mais que em 2021 e 55% a mais que em 2019, de acordo com o último levantamento do Ministério do Desenvolvimento Social (Mides).

A diretora de Assistência Social do Mides, Fernanda Auersperg, afirma que é um problema multifatorial, o qual ela atribui, em grande parte, à situação carcerária do Uruguai, onde quatro a cada mil pessoas estão presas, e 26 retomam a liberdade todos os dias.

Enfrentar essa porta giratória é "um dos grandes desafios", afirma.

Das cerca de 1.400 pessoas que dormem ao relento em Montevidéu, 53% estiveram privadas de liberdade, metade delas por até três vezes.

"Nunca estive preso, mas a maioria dos rapazes aqui ao redor, sim", disse Alejandro, de 38 anos, que prefere não revelar seu sobrenome. Ele está há seis anos perambulando pela Cidade Velha.

"A maioria dos que buscam um refúgio quer estar um pouco melhor. Continua se drogando mas sabe que a tal hora tem que vir para dormir aquecido e comer", afirma Emanuel Rodríguez, de 21 anos, que dorme no abrigo do Mides.