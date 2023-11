Policiais peruanos com fantasias de Halloween detêm traficantes

A operação "Halloween" foi deflagrada em um perigoso bairro do distrito de San Juan de Lurigancho, um dos mais povoados da capital peruana.

Policiais peruanos se disfarçaram de personagens de Halloween para entrar em uma casa no leste de Lima e prender traficantes de pasta básica de cocaína, informou nesta quarta-feira(1°) o corpo de segurança.

"Este foi um trabalho planejado com muita antecedência. Aproveitamos as festas para nos disfarçar de diferentes personagens e prender os criminosos", disse à imprensa o coronel Walter Palomino, chefe do Esquadrão Verde da Polícia Nacional, encarregado da operação.

Os personagens de terror prenderam dois irmãos, um homem e uma mulher, denominados "Clã Balboa", que pensaram que se tratava de uma brincadeira de Halloween, segundo a força policial.

"Estes irmãos vendiam drogas e não esperavam que iríamos detê-los desta maneira", acrescentou Palomino.

A operação apreendeu 1.568 pacotes de pasta básica de cocaína que estavam escondidos na casa.

