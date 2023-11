Petróleo tem leve baixa após informe de reservas nos EUA e reunião do Fed

Os preços do petróleo fecharam em leve baixa nesta quarta-feira (1º), após a reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, e a publicação do informe semanal de reservas de petróleo nos Estados Unidos.

O barril Brent do Mar do Norte, negociado em Londres para entrega em janeiro, caiu 0,45%, para 84,63 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), de referência nos EUA e para entrega no mesmo mês, recuou 0,71%, para 80,44 dólares, um mínimo em dois meses.

No início das negociações, os preços subiam e as atenções do mercado estavam voltadas para "a guerra no Oriente Médio e os sinais da economia mundial", afirmaram os analistas da Energi Danmark. No entanto, acrescentaram que o mercado considera cada vez mais "improvável" o envolvimento direto do Irã na guerra entre Israel e Hamas.