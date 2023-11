Parma, da 2ª divisão, surpreende e elimina Lecce na Copa da Itália

A Udinese também se despediu da 'Coppa', embora no seu caso num duelo contra outra equipe da elite do futebol italiano, o Cagliari, que venceu por 2 a 1 como visitante.

O duelo estava empatado em 2 a 2 até os acréscimos, mas então o Parma desferiu seus dois golpes decisivos, com um gol contra de Marin Pongracic (90'+4) e um pênalti convertido por Dennis Man (90'+7).

O gol da vitória do time da Sardenha veio nos últimos instantes da prorrogação, através do peruano Gianluca Lapadula (120').

Em outro jogo, o Genoa sofreu para eliminar o Reggiana, segundo colocado, a quem venceu por 2 a 1 também no tempo extra.

As grandes equipes do 'Calcio' estão dispensadas de disputar esta rodada e entrarão na briga na próxima, as oitavas de final.

-- Resultados dos 16-avos de final da Copa da Itália: