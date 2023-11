Papa irá participar da COP28 em Dubai

Dubai sediará de 30 de novembro a 12 de dezembro a conferência da ONU sobre o clima, cujo objetivo é reduzir as emissões de gases de efeito estufa e ajudar os países em desenvolvimento a lidar com as consequências das mudanças climáticas.

Segundo o Papa, essa conferência pode representar "uma virada" se for alcançado um acordo vinculativo sobre a transição de energias fósseis para fontes menos poluentes, como eólica e solar. E se esse compromisso não acontecer, ele considera que haverá "uma grande decepção".

Desde sua eleição em 2013, Francisco fez da defesa do meio ambiente um tema central de seu pontificado. Em 2015, dedicou à questão sua encíclica "Laudato si" (Louvado seja), um manifesto de 200 páginas em favor de uma "ecologia integral".

No mês passado, publicou um balanço do progresso desde então, intitulado "Laudate Deum" (Louvado seja Deus), no qual insta os líderes do planeta a assinarem acordos "vinculativos" diante da urgência climática.

"Com o passar do tempo, percebo que não estamos reagindo o suficiente enquanto o mundo que nos acolhe se desintegra e talvez se aproxime de um ponto de ruptura", adverte Francisco no texto de 12 páginas.

O Papa destacou hoje que a COP28 pode representar "um giro" caso haja um acordo vinculante sobre a transição das energias fósseis para outras menos poluentes, como a eólica e a solar. Se esse compromisso não for alcançado, "haverá uma grande decepção", indicou Francisco.

A participação na COP 28 será a 45ª viagem ao exterior do sumo pontífice e a sexta neste ano. Debilitado por suas dores no joelho e pela cirurgia abdominal à qual foi submetido em junho, o Papa se desloca em cadeira de rodas.