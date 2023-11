Países pedem fim do embargo dos EUA contra Cuba na Assembleia Geral da ONU

A forte repressão do governo cubano às manifestações anti-governamentais, em julho de 2021, que deixou mais de 1.000 detidos e outros forçados ao exílio, não contribuiu para a mudança esperada na administração democrata de Joe Biden, após as políticas rígidas de seu antecessor, Donald Trump.

Desde 1992, Cuba apresenta todos os anos um projeto de resolução condenando o embargo dos Estados Unidos, que marcou a vida dos cubanos, já que mais de 80% deles nasceram sob as sanções impostas por Washington em 1962 à ilha comunista, que também foi incluída na lista de patrocinadores do terrorismo.

Além disso, expressa "preocupação com a contínua promulgação e aplicação" de leis como a americana Helms-Burton, vigente desde 1996, que tem efeitos extraterritoriais para pessoas e empresas que fazem negócios com Cuba.

Diante da "severa situação econômica" causada pela pandemia de covid-19, os altos preços do petróleo e os desastres naturais recentes em Cuba, "é inadiável colocar fim a este embargo", declarou na tribuna a representante do México, Alicia Buenrostro Massieu.

Além do México, vários países individualmente ou em nome de blocos, como a Celac (que reúne América Latina e Caribe), o G77 + China, e o Sica (Sistema da Integração Centro-Americana), defenderam o fim desta "política cruel e anacrônica", como definiu a representante salvadorenha Egriselda López em nome dos centro-americanos.

Para o representante de Uganda, Godfrey Kwoba, que falou em nome do G77 + China, a inclusão de Cuba na lista de Estados patrocinadores do terrorismo pelo Departamento de Estado americano "não apenas representa um dano reputacional, mas também é um dos principais elementos no recente fortalecimento do embargo".

Os Estados Unidos seriam um dos últimos países a falar, de acordo com a lista de mais de 50 oradores inscritos, antes de proceder à votação do projeto, prevista para a manhã de quinta-feira.