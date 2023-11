OMS: milhares de pacientes em Gaza precisam de atendimento urgente

Milhares de moradores de Gaza precisam de atendimento médico - feridos ou pessoas com doenças crônicas -, afirmou nesta quarta-feira (1º) a agência regional da Organização Mundial da Saúde (OMS), que celebrou as primeiras saídas por motivos de saúde do território palestino para o Egito.

Nesta quarta-feira, o Egito autorizou - pela primeira vez desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas, em 7 de outubro - a abertura da passagem de fronteira de Rafah para pacientes e feridos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Até agora, apenas a ajuda humanitária transitava pelo local, e mesmo assim a conta-gotas.