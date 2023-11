Nove finais no atletismo e cinco últimas decisões da luta livre marcam a 5ª feira no Pan

O atletismo terá nesta quinta-feira (2) nove finais dos Jogos Pan-Americanos Santiago-2023, que se aproximam do fim no domingo, tendo como destaque as finais dos 200 metros masculino e feminino.

Também na quinta, em que serão disputadas 20 finais, será conhecido a atleta mais completa das Américas, já que haverá a final do heptatlo, depois de na terça-feira o cubano naturalizado chileno Santiago Ford ter vencido o decatlo masculino.

O nado sincronizado vai distribuir nesta quinta-feira as duas primeiras medalhas de ouro, nas categorias rotina livre dueto e rotina livre por equipe.